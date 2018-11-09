Казахи запаниковали из-за Крымского моста

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Встреча Владимира Путина и Нурсултана Назарбаева в казахском Петропавловске вызвала переполох среди местных чиновников. В угол их загнали организаторы российско-казахстанской туристической выставки, которую должны были посетить президенты.
В экспозиции, посвященной черноморским курортам, "галеристы" разместили фотографию Крымского моста. Снимок застал врасплох службу протокола казахстанского лидера, сообщает "Московский комсомолец".
Там заявили: "И вы хотите, чтобы наш президент появился на этом фоне? Так дело не пойдет".
Такую реакцию вызвала обыкновенная формальность. Дело в том, что официального подтверждения о российской прописке Крыма из Казахстана не поступало. Соответственно, снимок переправы мог бы скомпрометировать Назарбаева.
Чтобы этого не произошло, служба решила задвинуть Крымский мост панелями с искусственными растениями. Однако российской стороне эта идея пришлась не по нраву, ведь дорога через Керченский пролив – повод для гордости в стране. Если Путин увидит, что ее заложили ненастоящими цветами, могут возникнуть неприятности.
Так, из двух зол выбрали третье. Было решено не проводить экскурсию рядом с данным стендом. В итоге Путина и Назарбаева провели по политически безопасным залам. Президентов познакомили с туристическими маршрутами Ямало-Ненецкого автономного округа и Омской области.
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