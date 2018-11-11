В МИДе отреагировали на задержание российского журналиста в США

В ведомстве серьезно озабочены ситуацией

В США в аэропорту Вашингтона задержали журналиста Александра Малькевича. После многочасового допроса сотрудниками ФБР его отпустили. В МИД РФ подчеркнули, что это вызывает серьезную озабоченность.

"Устроенный агентами ФБР по поводу его журналистской деятельности, – очередное свидетельство кампании давления американских властей не только на российскую прессу, но на любое независимое мнение о США", - говорится на официальном сайте ведомства .

В МИД добавили, что американцам следует задуматься о том, в каком свете они выставляют свою демократию.