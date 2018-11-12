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Скандальная чиновница из Свердловской области сохранит место

Скандал решили замять

Губернатор Евгений Кувайшев провел серьезный разговор с директором департамента молодежной политики Ольгой Глацких.

Он решил не лишать коллегу рабочего места. О том, что глава Свердловской области сделал чиновнице выговор за слова "государство не просило вас рожать", сообщило издание URA.RU

В начале ноября в Сети появился видеоролик с выступлением Глацких, на котором она заявила о том, что государство не имеет каких-либо обязанностей перед молодым поколением.

Полина ИВАНОВА
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