Скандальная чиновница из Свердловской области сохранит место

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Губернатор Евгений Кувайшев провел серьезный разговор с директором департамента молодежной политики Ольгой Глацких.
Он решил не лишать коллегу рабочего места. О том, что глава Свердловской области сделал чиновнице выговор за слова "государство не просило вас рожать", сообщило издание URA.RU.
В начале ноября в Сети появился видеоролик с выступлением Глацких, на котором она заявила о том, что государство не имеет каких-либо обязанностей перед молодым поколением.
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