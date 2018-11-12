Чудеса на МКС объяснили контактом с инопланетянами

Возле станции заметили НЛО, которое уже длительное время изучает нашу планету

В Сети появилось сенсационное видео, якобы доказывающее существование пришельцев. Оно было сделано с помощью трансляции с Международной космической станции. На кадрах ролика видно, как корабль жителей другой Вселенной кружит неподалеку от Земли.

В том, что рядом с МКС пролетал не мусор, не спутник и даже не его части, уверен уральский блогер Валентин Дегтерев, который и опубликовал это видео в Сети. Уфолог напомнил, что ни о каких запусках спутников в последнее время не сообщалось. Он также рассказал, что по размеру НЛО можно сопоставить с космическими кораблями, например, "Союзом".

Блогер подчеркнул, что форма у инопланетного транспорта была необычная. Вероятно, потому что пришельцы закрыли фюзеляж силовым полем.

"Вот теперь можно поверить в то, что в последние месяцы на орбите Земли происходят настоящие чудеса. И, видимо, какой-то корабль давно уже исследует нашу планету из космоса. Так что контакт уже видимо давно состоялся. Только нам, как всегда, о нем так и не сообщили", – считает Дегтерев.

В последнее время на МКС то и дело происходят ЧП. Недавно там сломался компьютер управления, а до этого на станции нашли утечку воздуха.

Астроном из УрФУ Владилен Санакоев опроверг предположение уральского уфолога в разговоре с изданием URA.RU. Ученый утверждает, что объект, который увидел блогер, на самом деле – элемент солнечной батареи, поворачивающийся при движении станции.