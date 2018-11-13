Они оправдывают отсутствие внутреннего стержня в себе тяжелой историей страны

Представителей сильного пола в России искалечили войны и революции. В результате они стали нытиками, которые не в состоянии взять на себя ответственность. При этом им прощается намного больше, чем женщинам. В этом уверена шведская журналистка Элин Йонссон.

У нее много знакомых семей из России, и она постоянно наблюдает за тем, как ее приятели сталкиваются с трудностями жизни. По словам Йонссон, женщина всегда "закатывает рукава" и пашет, чтобы прокормить родных, без раздумий берется за грязную работу. А в это же время мужчина "сидит дома, жалеет себя и пьет". Он считает, что у него есть право напиваться, чтобы заглушить вечное страдание. Женщина же будет ругаться на супруга, но не уйдет от него. Россиянки до сих пор не различают жалость и любовь, поэтому играют свадьбу не с теми мужчинами, авторитетно заявила журналистка.

Представители сильного пола также ведут себя безответственно, когда дело касается детей. Ведь женщина чаще всего сама воспитывает и заботится о ребенке, успевая работать. А вот у мужчины находится время на увлечения. При разводе же отец максимум будет платить алименты на отпрыска, потому что дети практически всегда остаются с матерью. И мужчину наличие ребенка волновать не будет: если захочет, покинет страну, не думая о том, что малышу нужен папа.

"Забеременев, она знает, что рискует остаться без работы, потому что ее начальник – мужчина – думает, что она уйдет не только в декрет, но и в отпуск по уходу за ребенком – потому что знает, что ее муж этого делать не будет", – отмечает журналистка в своей статье, опубликованной на сайте SVT.

Йонссон общалась со многими россиянами на тему того, почему мужчины не считают, что должны нести равную с женщинами ответственность за семью. Люди оправдывали слабость мужчин непростой историей страны.

"Они гибли в ходе революции, гражданской войны, на двух мировых войнах и в ГУЛАГе. Выживших же эти события искалечили", – подчеркнула Йонссон, которая добавила, что и женщинам в это время было нелегко. Однако слабому полу все равно приходится заменять сильный и дома, и на работе.