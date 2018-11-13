Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

В Швеции раскритиковали слабых российских мужчин

Фото: www.globallookpress.com
Они оправдывают отсутствие внутреннего стержня в себе тяжелой историей страны

Представителей сильного пола в России искалечили войны и революции. В результате они стали нытиками, которые не в состоянии взять на себя ответственность. При этом им прощается намного больше, чем женщинам. В этом уверена шведская журналистка Элин Йонссон.

У нее много знакомых семей из России, и она постоянно наблюдает за тем, как ее приятели сталкиваются с трудностями жизни. По словам Йонссон, женщина всегда "закатывает рукава" и пашет, чтобы прокормить родных, без раздумий берется за грязную работу. А в это же время мужчина "сидит дома, жалеет себя и пьет". Он считает, что у него есть право напиваться, чтобы заглушить вечное страдание. Женщина же будет ругаться на супруга, но не уйдет от него. Россиянки до сих пор не различают жалость и любовь, поэтому играют свадьбу не с теми мужчинами, авторитетно заявила журналистка.

Представители сильного пола также ведут себя безответственно, когда дело касается детей. Ведь женщина чаще всего сама воспитывает и заботится о ребенке, успевая работать. А вот у мужчины находится время на увлечения. При разводе же отец максимум будет платить алименты на отпрыска, потому что дети практически всегда остаются с матерью. И мужчину наличие ребенка волновать не будет: если захочет, покинет страну, не думая о том, что малышу нужен папа.

"Забеременев, она знает, что рискует остаться без работы, потому что ее начальник – мужчина – думает, что она уйдет не только в декрет, но и в отпуск по уходу за ребенком – потому что знает, что ее муж этого делать не будет", – отмечает журналистка в своей статье, опубликованной на сайте SVT.

Йонссон общалась со многими россиянами на тему того, почему мужчины не считают, что должны нести равную с женщинами ответственность за семью. Люди оправдывали слабость мужчин непростой историей страны.

"Они гибли в ходе революции, гражданской войны, на двух мировых войнах и в ГУЛАГе. Выживших же эти события искалечили", – подчеркнула Йонссон, которая добавила, что и женщинам в это время было нелегко. Однако слабому полу все равно приходится заменять сильный и дома, и на работе. 

Полина ИВАНОВА
новости партнеров
Загрузка...

Маневры с душком: НАТО подгадила союзникам

Крупнейшие учения альянса закончились скандалом

Врут и не краснеют: глава Австрии признал отсутствие улик в шпионском скандале с РФ

Ван дер Беллена не смутило хамское поведение правительства страны

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей