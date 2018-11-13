В Москве закрылся визовый центр Испании

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Сотрудники организации сообщили, что сегодня не будут заниматься текущими делами. Во вторник к зданию приехали две машины, из которых вышли вооруженные люди в камуфляже ФСБ. Информации о том, что происходит в помещении, нет.
Как дальше будет работать испанский визовый центр, пока не сообщается. О том, что он временно закрыл свои двери для жителей столицы, сообщил Telegram-канал Varlamov News.
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