В Москве закрылся визовый центр Испании

Когда он откроется, неизвестно

Сотрудники организации сообщили, что сегодня не будут заниматься текущими делами. Во вторник к зданию приехали две машины, из которых вышли вооруженные люди в камуфляже ФСБ. Информации о том, что происходит в помещении, нет.

Как дальше будет работать испанский визовый центр, пока не сообщается. О том, что он временно закрыл свои двери для жителей столицы, сообщил Telegram-канал Varlamov News.