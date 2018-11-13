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Конгресс диетологов: тренд на здоровое питание

Фото: Пресс-служба
Глобальная тенденция переключения на здоровый образ жизни усиливает свое влияние на поведение потребителей, и российских в том числе

Люди занимаются спортом, следят за своим питанием, снижают калорийность своего рациона. Все больше производителей продуктов питания ищут новые возможности для удовлетворения новых пищевых потребностей.

29-31 октября в Москве прошел XVII Всероссийский конгресс диетологов и нутрициологов "Фундаментальные и прикладные аспекты нутрициологии и диетологии. Лечебное, профилактическое и спортивное питание". Темы, которые обсуждались специалистами, были посвящены питанию в целом и безопасности пищевых ингредиентов, в частности.

Один из докладчиков, токсиколог доктор Эшли Робертс, рассказал о мировой практике регистрации пищевых добавок, таких как подсластители. Доктор Робертс имеет огромный опыт в разработке, проведении и представлении новых пищевых ингредиентов.

В первую очередь, для получения разрешения регулирующего органа на использование того или иного подсластителя, должна быть разработана и представлена всеобъемлющая база данных для проведения независимой оценки. Процесс исследования и нормативного регулирования длится много лет, прежде чем новый ингредиент получает одобрение. Все низкокалорийные и бескалорийные подсластители используются в продуктах питания в чрезвычайно малых объемах, учитывая их интенсивный сладкий вкус, и быстро выводятся из организма без бионакопления. Ведущие мировые регулирующие органы подтвердили безопасность подсластителей и разрешают их использование.

В своем эксклюзивном интервью нашему изданию Доктор Робертс ответил на вопросы, интересующие многих людей. Вот некоторые из них:

К: Есть ли какая-нибудь разница между искусственными подсластителями и натуральными?

Д: Все подсластители проходят те же стандартные процедуры безопасности и оценки. Поэтому никаких различий в степени безопасности между синтетическими и натуральными заменителями сахара не существует.

К: Почему тогда некоторые люди скептически относятся к синтетическим подсластителям?

Д: Мне кажется, вся причина просто в предубеждении людей к тому, что ассоциируется со словом "синтетический", они считают их "ненатуральными". Но, с другой стороны, мышьяк полностью натуральный, может встречаться в пищевых продуктах и при этом очень вреден.

К: Что Вы скажете по поводу одного из самых популярных подсластителей аспартам? Вокруг него так много мифов.

Д: Аспартам используется, если не ошибаюсь, последние сорок лет. Европейские власти, ответственные за безопасность пищевых продуктов, неоднократно пересматривали исследования аспартама в последние годы, и они всегда считали аспартам безопасным для потребления человеком, потому что было проведено так много различных исследований. Все известно о нем.

К: Как в продуктах питания, например, в газированных напитках, с помощью сахарозаменителей добиваются вкусовой идентичности с оригинальными версиями, содержащими сахар?

Д: Сахар, в дополнение к основной характеристике сладости, также обеспечивает другие сенсорные характеристики, которые влияют на палитру. Замена сахара подсластителями – очень сложный процесс, которым занимаются специалисты-технологи пищевых продуктов.

Потребление продуктов, с пониженной или нулевой калорийностью значительно выросло за последнее время. Например, продажи Coca-Cola Zero выросли на 45% по сравнению с 2017 годом.

Отдел информации
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