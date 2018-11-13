В небе над Британией заметили НЛО

Корабль пришельцев засветился перед несколькими самолетами

Пилоты рейса British Airways, летевшие из Монреаля в Лондон, и пилоты Virgin Airlines, следовавшие из Орландо в Манчестер, заявили, что видели рядом со своими самолетами какие-то яркие таинственные объекты.

Наземные службы в ответ на запрос о том, не проводятся ли в этом районе какие-нибудь военные учения, ответили отрицательно. Летчик British Airways отметила, что летающий объект двигается очень быстро, и что он направился на север, сообщает Daily Mail. "Яркая вспышка, несущаяся на высокой скорости", – так описала НЛО пилот Boeing 787.

Позже в тот же день экипаж лайнера авиакомпании Virgin Airlines рассказали, что видели нечто, похожее на светящийся метеор, за которым следовало несколько более мелких объектов. Оба самолета летели на высоте от 28,5 тыс. футов до 42 тыс. футов (8 – 12 тыс. метров). Управление авиации Ирландии начало расследование по поводу предполагаемого НЛО.