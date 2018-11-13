Российскому процветанию мешают

Стало известно, что тормозит в стране прогресс

Застой в экономике РФ специалисты оправдывают внешней политикой. Вернее, чрезмерным увлечением последней со стороны руководства страны.

Россия выдыхается и слабнет, когда дает отпор санкциям. Хотя могла бы направить имеющийся потенциал в другое русло – в свою экономику. Такое заключение сделали аналитики Bloomberg.

"Президент Владимир Путин начинает осознавать, что невозможно наращивать экономический рост и одновременно с этим строить баррикады, чтобы защититься с помощью них от внешних санкций", – говорится в тексте.

Свое заявление агентство переплетает с цифрами Росстата, согласно которым ВВП страны катится вниз. Его показатели снизились на 0,6 процентного пункта относительно предыдущих данных.

ВВП составил всего 1,3 %. При этом, напоминают авторы, глава государства обещал довести это значение до 3,7 %, что равняется среднемировым значениям.

Впрочем, у России есть и повод для гордости – это макроэкономические показатели. Среди них респонденты Bloomberg перечислили торговый баланс и госказну, которые находятся в "плюсе".

Таким образом, полагают экономисты, Москва обеспечила себя подушкой безопасности в ожидании новых санкций, дабы не подчинятся внешним займам.



