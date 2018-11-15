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Предсказать раннюю смерть поможет походка

Фото: www.globallookpress.com
Чем медленнее человек передвигается, тем выше риск умереть преждевременно

Специалисты из Университета Южной Калифорнии определили, что скорость ходьбы человека говорит о том, станет ли он долгожителем или нет. Быстрый темп означает, что со здоровьем у него все в порядке, а, значит, и умрет он позже.

Этот показатель также позволяет судить, существует ли вероятность того, что у пациента появятся сердечно-сосудистые заболевания и расстройства центральной нервной системы. Более того, по походке больного, который перенес операцию на сердце, можно предугадать, возникнут ли осложнения.  

Ученые в своей статье, опубликованной на сайте MedicalXpress, подчеркнули, что высокая скорость ходьбы не означает на 100% того, что у человека не разовьется какое-либо заболевание и рано он не умрет. Это лишь позволяет понять приблизительный биологический возраст организма. Ведь когда люди ходят медленно, это означает, что у них мало сил, что может быть лишь при проблемах со здоровьем.  

Исследователи уверены, что врачам необходимо смотреть на этот показатель при лечении людей, особенно пожилых. 

Полина ИВАНОВА
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