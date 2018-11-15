Отрубившему жене руки россиянину вынесли приговор

Он проведет в колонии строгого режима 14 лет

Серпуховский городской суд озвучил срок лишения свободы Дмитрию Грачеву, которого признали виновным в жестоком преступлении, в четверг. Мужчина также должен будет выплатить супруге Маргарите 2 млн 35 тыс. руб. в качестве моральной компенсации.

Сторона обвинения требовала, чтобы "Подмосковного Отелло", который оказался вменяемым, посадили на 17 лет, но судья решил сократить этот срок до 14.

Грачев, который признал свою вину лишь частично, тщательно продумывал план преступления: он не только купил необходимые для ампутации предметы, но и изучил, как оказывать медицинскую помощь пострадавшим.

Дмитрий, как напоминает телеканал "360", решился на этот шаг, приревновав Маргариту, которая родила ему двоих детей, к коллеге по работе. Не поверив в верность жены, он захотел отомстить.

На тот момент супруги уже не жили вместе, так как девушка подала на развод. Тем не менее Грачевы общались и вместе отвозили детей в сад. Одиннадцатого 11 декабря 2017 г. они, как обычно, поехали по совместным делам к матери Маргариты. Однако мужчина отвез супругу в лес рядом с деревней Скрылья Московской области и отрубил ей руки, после чего помог добраться до больницы и сам сдался полиции. Врачи смогли лишь частично спасти левую кисть пострадавшей.