Из-за супервулкана погибнут более 1,5 миллионов человек

Под Флегрейскими полями в Италии стремительно накапливается магма. В будущем это приведет к такому крупному извержению, что оно затронет очень густонаселенный район. Многим европейцам не удастся спастись.

Флегрейские поля – это активная вулканическая кальдера, которая расположена недалеко от Неаполя. Первое мегаизвержение в этой местности произошло около 40 тыс. лет назад. Оно вызвало вулканическую зиму. Второе случилось 15 тыс. лет назад. Все это время там были извержения и меньших размеров.

Ученые, проанализировав образцы пород, проследили за эволюцией магматической системы. Исследование, которое опубликовали в издании Science Advances, помогло специалистам понять, когда маленькие извержения переходят в крупные катастрофы.

Оказалось, что небольшие природные явления, как, например, случившееся с Монте Нуово в 1538 г., имеют ряд особенностей. Во время предкальдерной фазы магма, как правило, выходила относительно холодной, с малым количеством кристаллов и большим воды.

Хотя после Монте Нуово наступила фаза покоя, с 1950-х гг. в Италии произошло несколько землетрясений из-за подъема магмы с основного резервуара на глубине 7-8 км до 3 км, где находится небольшая гидротермальная система. Теперь ученые полагают, что сейчас происходит накопление магм, которые богаты летучими компонентами.

То есть у кальдеры началась следующая фаза, во время которой наращивается давление. Она может продлиться сотни и тысячи лет, но в результате мегаизвержение вновь обрушится на Европу.