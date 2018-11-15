Ни проехать, ни пройти: назван город с худшими дорогами в России

Составлен рейтинг одной из двух главных бед страны

Владивосток стал городом с худшим дорожным покрытием в стране, а с самым лучшим – Тюмень.

Таковы результаты опроса, проведенного порталом SuperJob, в котором приняли участие жители 37 городов России с населением свыше полумиллиона человек.

По теме Российские дороги поставили антирекорд

Отличную оценку поставили тюменским дорогам 40% участников исследования, 47% считают их хорошими и лишь 10% – удовлетворительными, подчеркивает FlashNord.

Второе место рейтинга досталось Набережным Челнам, на третьем оказалась Москва, а вот Северной столице пришлось довольствоваться скромной тринадцатой позицией, сообщает Пятый канал.

Четвертым и пятым номером в списке значатся Кемерово и Новокузнецк, отмечает телеканал "Царьград".

В десятку городов с лучшими дорогами также вошли Краснодар, Воронеж, Казань, Тольятти и Пенза. При этом не все аутсайдеры рейтинга согласились с достоверностью проведенного исследования. Так, глава Саратова Михаил Исаев считает, что выборка опроса – нерепрезентативна. Он подчеркнул, что в городе и области активно уделяют внимание и средства для строительства качественных дорог и в 2018 г. по сравнению с прошлым годом площадь ремонта была увеличена. Согласно рейтингу портала, Саратов оказался на тридцать пятом месте из тридцати семи. Предпоследнее место рейтинга досталось Рязани, уточняет "ФедералПресс".