Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Опасность грозит москвичам с неба

Фото: www.globallookpress.com
От вредных осадков лучше спрятаться под зонтами и шапками

Более семисот потенциально опасных химических соединений содержатся в московских дождях и снеге – к такому выводу пришли химики из Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова и их зарубежные коллеги.

По словам одного из авторов исследования, профессора Альберта Лебедева, специалисты предлагают оценивать специфические угрозы для каждого региона и, исходя из этого, отслеживать изменения в концентрации действительно опасных веществ.

Проблема того, как деятельность человека и взрывной рост численности населения влияют на глобальный климат и экологию, сейчас является одной из наиболее острых. Именно потому ученые мониторят динамику концентрации вредных веществ в атмосфере, воде и в почве, отмечается в опубликованной в Science of The Total Environment статье.
Валентина МАЙОРОВА
новости партнеров
Загрузка...

На Азовском море зреет конфликт

В российском МИД назвали ситуацию крайне опасной

Мэй остались считанные часы в кресле премьера

Однопартийцы главы британского правительства высказались за ее отставку

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей