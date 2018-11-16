От вредных осадков лучше спрятаться под зонтами и шапками

Более семисот потенциально опасных химических соединений содержатся в московских дождях и снеге – к такому выводу пришли химики из Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова и их зарубежные коллеги.

По словам одного из авторов исследования, профессора Альберта Лебедева, специалисты предлагают оценивать специфические угрозы для каждого региона и, исходя из этого, отслеживать изменения в концентрации действительно опасных веществ.