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Более семисот потенциально опасных химических соединений содержатся в московских дождях и снеге – к такому выводу пришли химики из Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова и их зарубежные коллеги.
По словам одного из авторов исследования, профессора Альберта Лебедева, специалисты предлагают оценивать специфические угрозы для каждого региона и, исходя из этого, отслеживать изменения в концентрации действительно опасных веществ.Проблема того, как деятельность человека и взрывной рост численности населения влияют на глобальный климат и экологию, сейчас является одной из наиболее острых. Именно потому ученые мониторят динамику концентрации вредных веществ в атмосфере, воде и в почве, отмечается в опубликованной в Science of The Total Environment статье.
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