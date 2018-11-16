Умер известный ученый

Ему было 93 года

В Лондоне скончался советский и британский биохимик Жорес Медведев.

О смерти геронтолога сообщил РИА "Новости" его брат-близнец историк Рой Медведев.

Жорес Медведев родился в Тифлисе 14 ноября 1925 года. Окончив в 1950 г. Московскую сельскохозяйственную академию имени К.А. Тимирязева, он в том же году стал кандидатом биологических наук. В 1960-е гг. был главой лаборатории молекулярной радиобиологии в Институте медицинской радиологии Академии медицинских наук СССР в Обнинске.

Выехал в Великобританию в 1973 г. для работы в отделе генетики Национального института медицинских исследований, после чего был лишен советского гражданства, которое ему вернули лишь в 1990 году. С 1990 по 1992 г. работал в радиобиологической экспедиции РАН в зоне отчуждения в Чернобыле.