Прибалты регулярно намекают, что срок "аренды" Кенигсберга истек

Вильнюс не унимается, который год подряд настаивая, что Россия владеет своим самым западным регионом незаконно. И вот Литва снова активизировалась.

В местном издании Respublika появился материал, в котором говорится, что срок "аренды" Калининграда закончился еще в 1995 г., поскольку якобы на Потсдамской конференции Кенигсберг был "вручен" СССР всего на 50 лет. Политолог Бенас Володзка озаглавил свою статью "Литовский край в иностранных руках". "Право СССР на Караляучюс не является священным", – уверяет он.

Впрочем, его идея не нова. Подобную мысль высказала еще в мае литовская украинка Виктория Разгун. Тогда, к слову, Вильнюс крепко взялся за российский регион, который до сих пор считает территорией "малой Литвы". Областной центр прибалты называют Караляучюс, что означает "Королевская гора". Именно так Калининград обозначается на всех местных картах и указателях.

О принадлежности Калининградской области Литве полгода назад активно размышлял консул Бронюс Макаускас. До этого всплески антипатриотизма наблюдались среди жителей российского города. Журналист Андрей Выползов сообщал, что некий Александр Оршулевич продвигал теорию о возвращении городу исторического имени – Кенигсберг.

Легенда о его незаконном присвоении первопрестольной в Прибалтику запускалась поэтапно. И возникла она не на пустом месте, хоть и без особых оснований.

Так, в "Протоколе Берлинской конференции трех великих держав от 1 августа 1945 года" есть параграф, где сказано, что Вашингтон и Лондон поддержат передачу Кенигсберга Советскому Союзу на мирной конференции, однако она так и не состоялась. Между тем в 1990 г. ФРГ и СССР подписали документ, где черным по белому написано: "Объединенная Германия не имеет никаких территориальных претензий к другим государствам и не будет выдвигать таких претензий и в будущем".

Надо отметить мудрость российского руководства, которое все прибалтийские выпады игнорирует. Ведь спонтанные и безрассудные идеи в комментариях высокопоставленных лиц не нуждаются.