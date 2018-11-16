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Москвичи увидят самый яркий звездопад

Любителям звездной феерии лучше переместиться подальше от огней большого города

В ночь на 18 ноября в Москве и Подмосковье достигнет максимума метеорный поток Леониды.

По словам специалистов Московского планетария, можно будет увидеть до 15 "падающих звезд" в час. Луны не будет, поэтому на темном небе самый мощный звездопад осени можно видеть особенно хорошо, отмечает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Леониды названы в честь созвездия Льва – складывается впечатление, что метеоры летят именно оттуда. Однако на самом деле источник этого потока – комета Темпеля-Туттля, каждые 33 года приближающаяся к Солнцу.

Валентина МАЙОРОВА
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