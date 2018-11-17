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"Очень непрофессионально": Аббас Джума о статье "Новой газеты", порочащей его имя

Фото: ТАСС
В середине августа либеральное издание "Новая газета" опубликовало статью под заголовком "Убийство в ЦАР: "Русские журналисты имели при себе оружие?"

В ней автор материала Павел Каныгин утверждает, что Александра Расторгуева, Орхана Джемаля и Кирилла Радченко свёл с фиксером Мартином военкор РИА ФАН Кирилл Романовский. Его им якобы посоветовал журналист-международник Аббас Джума.

"Самого Романовского редакции "ЦУРа" порекомендовал сирийский журналист Аббас Джума, пишущий статьи в прокремлевские издания, в том числе "Комсомольскую правду". Джума охарактеризовал Романовского как человека, имеющего обширные связи в Сирии и других горячих точках", – написано в статье.

И всё бы ничего, да вот только при такой формулировке "Новая" делает Джуму чуть ли не соорганизатором роковой командировки. Журналист расценил это как попытку его подставить и опорочить его имя.

"Представьте мое удивление, когда ко мне начали обращаться люди, сначала один, потом второй, и спрашивать: а ты чего, советовал кого-то? А как так? Я вообще не понимаю, о чем речь. А потом выяснилось, что "Новая газета" написала, будто я  порекомендовал редакции Ходорковского Кирилла Романовского", – возмущается Джума.

Журналист утверждает, что никак не мог передать контакты Романовского сотрудникам ЦУР, потому что просто не знал о готовящейся поездке. Но этот момент автор "Новой" намеренно опустил в своем тексте. В итоге у читателя складывается ложное впечатление, что Аббас Джума был заранее посвящен в подробности командировки, а значит, косвенно причастен к ее организации.

К тому же, по словам Джумы, Романовский у него прочно ассоциируется с Сирией и Ираком. Порекомендовать его в связи с ЦАР он точно не мог. Разве что в частной беседе он мог обмолвиться, что "есть вот такой талантливый военкор". Но эти нюансы в статье "Новой" не упоминаются, а, как известно, "дьявол кроется в деталях". Выброси эти детали из статьи – и получишь материал, фактически порочащий достоинство и деловую репутацию невиновного человека.

Аббас Джума уже связывался с редакцией "Новой газеты", чтобы добиться исправлений и уточнений в тексте статьи. Но ответа не последовало. Журналист предпочитает смотреть на данную ситуацию философски:

"Бог им судья, я не хочу их работу как-то осуждать, но конкретно данный текст, который меня касается, он имеет место, и это было не очень профессионально. Складывается впечатление, что они хотели опорочить мое имя".

Однако о юридической стороне вопроса он не забывает. Чтобы защитить свое доброе имя, Джума обратился в "Центр правовой поддержки". С помощью юристов, он намерен призвать руководство "Новой газеты" к ответу.

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