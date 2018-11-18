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Умер основатель театра "Суббота", в котором начинал Константин Хабенский

Не стало худрука Юрия Смирнова-Несвицкого

Создатель и художественный руководитель петербургской "Субботы" Юрий Смирнов-Несвицкий ушел из жизни в возрасте 86 лет. 

Об этом сообщили в пресс-службе театра. Смирнов-Несвицкий умер накануне вечером после продолжительной болезни.

"Будучи абсолютно свободным человеком, Юрий Александрович притягивал таких же свободных экспериментаторов, не боявшихся выходить за рамки, нарушать границы. Энергия и творческая свобода захватывала его, его учеников и, конечно, зрителей "Субботы"", – отметили в театре.

"Суббота" была основана Смирновым-Несвицким в 1969 году как любительский.В 1987 году он стал уже профессиональным частным культурным учреждением. На его сцене свою карьеры начали ряд ныне известных артистов. Среди них Семен Спивак, Татьяна Абрамова, Константин Хабенский, Григорий Гладков, Александра Яковлева и Анжелика Неволина.

Артем ВЕСЕЛЫЙ
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