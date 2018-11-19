Вода оказалась опасной для здоровья

Если пить слишком много жидкости, можно умереть

Не секрет, что люди, которые не получают необходимое для организма количество воды, рискуют заработать обезвоживание. Однако также вредно, когда человек потребляет ее больше, чем могут обработать почки.

В среднем взрослому человеку необходимо пить 3 л жидкости в день, но важно это делать порциями. Ведь почки пропускают от 800 до 1 тыс. мл за час. Если за это время употребить больше, то организм начинает накапливать воду: клетки набухают, что ведет к "опьянению".

Гидрация снижает уровень натрия в организме, из-за чего ухудшается регулирование кровяного давления. Вода скапливается не только в жировых тканях, но и в мышцах. Это, как отмечается в исследовании, опубликованном на сайте Business Insider, вызывает серьезные проблемы со здоровьем.

Из-за опьянения водой появляется сонливость, болит голова, снижаются когнитивные функции. Более того, может повредиться мозг, что грозит смертью. Ученые советуют следить за состоянием здоровья по цвету мочи, которая должна быть светло-лимонного оттенка.