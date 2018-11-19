Аргентинцы отказались поднимать затонувшую подлодку

Потратить на эту операцию $4 млрд было бы безрассудно

В этом уверен министр обороны страны Оскар Агуад. Он считает, что бессмысленно доставать со дна океана субмарину "Сан Хуан", когда уровень бедности в Аргентине составляет 30%. Чиновник подчеркнул, что это его личное мнение.

При этом Агуад отметил, что основная проблема заключается не столько в финансировании, сколько в том, что в стране отсутствуют технологии, с помощью которых можно было бы поднять подлодку с глубины 907 метров. Министр заявил во время пресс-конференции, трансляцию которой вели разные телеканалы, в том числе местное отделение CNN, что главная задача специалистов – понять, что произошло с "Сан Хуаном".

Пропавшую в ноябре 2017 г. субмарину нашли в октябре 2018-го. Водолазы уже сделали снимки подлодки, на которой в момент трагедии находилось 44 человека. Вероятно, "Сан Хуан" затонул из-за ошибки в зарядке батарей.