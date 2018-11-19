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Жители Кунцево требуют реконструкции своих домов

Фото: Пресс-служба/Дмитрий Наумов
На митинг пришли и стар и млад

История семьи, которая за "коридорку" получила две "двушки", вызывает зависть. Масштабный проект реконструкции стартовал в конце 1990-х. Так, благодаря задумке столичных властей убитые "хрущевки" и засаленные общаги превратились в Москва-Сити. При этом десятки тысяч жителей справили новоселье, улучшив свои жилищные условия. В противном случае они бы продолжали жить в тесноте, да не в обиде, поскольку накопить на такую квартиру весьма непросто.

Однако повезло не всем. В Кунцево 47-й и 48-й кварталы были включены в программу реконструкции еще в 1990-е гг., но ее реализация затянулась. К тому моменту уже истек и эксплуатационный срок зданий. Кунцевские районы, к слову, не вошли в программу реновации. И у жителей остался один-единственный шанс на переселение – реконструкция микрорайонов.

И вот началось строительство первого дома в рамках данной программы. Он появится на улице Ивана Франко, где ранее собирались активисты. Они-то и отстояли реконструкцию. 

Возведение многоэтажки прошло все необходимые экспертизы, сообщил застройщик. Оперативный контроль обеспечат "маячки" и датчики, которые будут следить за состоянием новостройки. При закладке фундамента и не только будут применены щадящие технологии, пояснили в компании, пообещав, что ни одно зеленое насаждение не пострадает. Наоборот, после завершения строительства деревьев будет еще больше.

Покинув ветхие стены, москвичи получат квартиру улучшенной планировке в новостройке, которая расположена в отдельном районе. Еще один плюс данного жилья – площадь. Она заметно больше. Между тем стоимость квадратного метра в новостройке выше, 30-50% выигрывает в цене такая квартира.

В строительстве многоэтажек используются современные технологии. Квартиры в них – с улучшенной отделкой. Точно с такой же сдаются дома по программе реновации. Эти моменты были оговорены городской мэрией с застройщиком.

Вполне ожидаемо, что жители Кунцево мечтают о реконструкции района. Свое требование они озвучили на митинге, который организовали на улице Ивана Франко, сообщалось в эфире "Эха Москвы". Туда вышло 400 человек.

Среди участников акции были люди разных возрастов. Некоторые пришли с детьми. Поддержать митингующих решили и молодежь, и пенсионеры.

Одна из активисток пожаловалась, что устала жить в стесненных условиях. "У меня кухня – 4,8 квадратных метра. Сантехника в ужасном состоянии, постоянный засор труб. Стала укладывать плитку, тряхануло так, что, смотрю – доски посыпались", – рассказала она, добавив, что дом в критическом состоянии. Жильцы хотели вступить в программу реновации, но управдом отрезала: "Никакой реновации, у вас реконструкция".

"Жители, которые выступают против, у них в домах нет газовых колонок, горящих перед лицом. И вокруг нас – не сталинские дома, а все они – хрущевские. Поэтому мы выступаем за реконструкцию!" – заключила отчаявшаяся активистка.

Среди участников митинга были собраны подписи на имя мэра Москвы Сергея Собянина, чтобы затем передать в приемную градоначальника и администрацию президента. Активисты выступали за немедленное начало реконструкции кварталов 47 и 48. И, надо признать, добились своего. 

Оксана ПОДТУРКИНА
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