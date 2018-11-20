Самый опасный маньяк прокололся на пустяке

Андрея Чикатило, которого боялись по всей Ростовской области, называли Сатаной

В этот день, 20 ноября 1990 г., следователи спасли от возможной мучительной смерти десятки человек, которые могли бы стать жертвами Андрея Чикатило. Садиста, чье имя стало нарицательным, наконец задержали спустя долгие годы поисков.

Первой жертвой Чикатило в 1978 г. стала 9-летняя девочка, которую он заманил в лесополосу, пообещав дать американскую жвачку. Несколько месяцев извращенец держал себя в руках, а потом сорвался. С 1978 по 1990 г. маньяк убил 65 человек, но после задержания он признался в 56 эпизодах.

Как передает портал EurAsia Daily, в 1985 г. началось полномасштабное следствие. За пять лет полицейские Ростовской области, расследовавшие зверские убийства мальчиков и девочек в возрасте от 7 до 17 лет и взрослых женщин, не обращали внимания на интеллигентного семьянина, у которого было двое детей. Он работал инженером на местной автоколонне.

Некоторое время Чикатило даже помогал сотрудникам правоохранительных органов искать самого себя. За время расследования полицейские проверили более 200 тысяч человек, а параллельно раскрыли 1 тыс. 62 преступления.

Как напоминает издание "Комсомольская правда", маньяк прокололся, когда убил 23-летнюю девушку недалеко от вокзала. Полицейский заметил подозрительного мужчину и взял у него паспортные данные. Когда тело жертвы нашли, подозреваемый появился сразу, и его тут же арестовали.

В итоге суд приговорил Чикатило к смертной казни. Он умер 14 февраля 1994 года.