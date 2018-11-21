Воронежская пенсионерка умерла после ошибки врачей

Некомпетентные хирурги отрезали пожилой женщине здоровую конечность

Последние несколько дней 89-летняя жительница Воронежа Мария Дронова, которая лежала в местной больнице №3, находилась в плохом состоянии, мало ела и пила. В среду ее не стало. Незадолго до смерти женщине ампутировали обе ноги.

В начале ноября Дронова перенесла первую операцию. Однако после нее сын пенсионерки обнаружил, что врачи по ошибке ампутировали левую ногу до середины бедра, хотя должны были – правую. По его словам, левая была здоровой и доктора не давали показаний ее отрезать. Через несколько дней Дронова вновь легла под нож хирурга.

В итоге это привело к смерти пенсионерки, информацию о которой подтвердили агентству "Интерфакс" в пресс-службе областного департамента здравоохранения. После второй операции представители ведомства заявили, что у Дроновой были поражены обе ноги, врачи спасли ей жизнь, так как их тактика соответствовала ее положению.

Как передает телеканал "360", правоохранительные органы возбудили уголовное дело по ч.2 ст.118 УК РФ. ("Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей").