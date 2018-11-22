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На рэпера Хаски завели уголовное дело

Адвокат артиста, правда, ничего об этом не знает

Известный рэп-исполнитель Хаски (настоящее имя Дмитрий Кузнецов), которого задержали в Краснодаре, обвиняют в том, что он умышленно повредил чужое имущество.  

О том, что полиция возбудила уголовное дело по ч.1 ст. 167 УК РФ против рэпера, сообщил источник в правоохранительных органах изданию РБК. 

Адвокат Хаски Алексей Аванесян и менеджер Андрей Орехов заявили изданию, что им об этом не сообщали. Пресс-служба регионального главка МВД не стала комментировать слова инсайдера.

В четверг в Краснодаре Хаски задержали у клуба, где был отменен его концерт. Он залез на машину и начал петь. 

Полина ИВАНОВА
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