На рэпера Хаски завели уголовное дело

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Известный рэп-исполнитель Хаски (настоящее имя Дмитрий Кузнецов), которого задержали в Краснодаре, обвиняют в том, что он умышленно повредил чужое имущество.
О том, что полиция возбудила уголовное дело по ч.1 ст. 167 УК РФ против рэпера, сообщил источник в правоохранительных органах изданию РБК.
Адвокат Хаски Алексей Аванесян и менеджер Андрей Орехов заявили изданию, что им об этом не сообщали. Пресс-служба регионального главка МВД не стала комментировать слова инсайдера.
В четверг в Краснодаре Хаски задержали у клуба, где был отменен его концерт. Он залез на машину и начал петь.
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