Ушел из жизни известный советский борец

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Чемпион двух Олимпиад, 1976 и 1980 годов, умер в столичной клинике, где проходил лечение. Сослан Андиев – родом из Северной Осетии. Он скончался на 67 году жизни, сообщили "ТАСС" в администрации республики.
Помимо выигранных Олимпийских Игр, в послужном списке Андиева есть и другие титулы. Советский борец вольного стиля в супертяжелом весе также являлся четырехкратным чемпионом мира, трехкратным чемпионом Европы.
Андиев – заслуженный тренер РСФСР и заслуженный работник физической культуры РФ.
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