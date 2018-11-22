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Ушел из жизни известный советский борец

Сослан Андиев. Фото Романа Денисова /Фотохроника ТАСС/
Сослану Андиеву было 66 лет

Чемпион двух Олимпиад, 1976 и 1980 годов, умер в столичной клинике, где проходил лечение. Сослан Андиев – родом из Северной Осетии. Он скончался на 67 году жизни, сообщили "ТАСС" в администрации республики. 

Помимо выигранных Олимпийских Игр, в послужном списке Андиева есть и другие титулы. Советский борец вольного стиля в супертяжелом весе также являлся четырехкратным чемпионом мира, трехкратным чемпионом Европы.

Андиев – заслуженный тренер РСФСР и заслуженный работник физической культуры РФ. 

 

Оксана ПОДТУРКИНА
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