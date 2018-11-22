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В Петербурге установят памятник Цою

Монумент появится до конца следующего лета

Ожидается, что скульптура известного рок-исполнителя украсит центр сквера, к которому ведут сразу несколько элементов городской инфраструктуры. Это бульвар Новаторов, улица Танкиста Хрустицкого и проспект Ветеранов Санкт-Петербурга. 

Ордер на установку памятника Виктору Цою и сопутствующих работ выдан, сообщает пресс-служба Государственной административно-технической инспекции. 

Монумент заказал Фонд Ю.Ю. Жорно. Он же и исполнитель проекта, уточняет FlashNord. Памятник в Северной столице должен появиться до 31 августа следующего года. 



Оксана ПОДТУРКИНА
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