В Петербурге установят памятник Цою

Нибиру
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Ожидается, что скульптура известного рок-исполнителя украсит центр сквера, к которому ведут сразу несколько элементов городской инфраструктуры. Это бульвар Новаторов, улица Танкиста Хрустицкого и проспект Ветеранов Санкт-Петербурга.
Ордер на установку памятника Виктору Цою и сопутствующих работ выдан, сообщает пресс-служба Государственной административно-технической инспекции.
Монумент заказал Фонд Ю.Ю. Жорно. Он же и исполнитель проекта, уточняет FlashNord. Памятник в Северной столице должен появиться до 31 августа следующего года.
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