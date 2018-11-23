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Названы лучшие зайстройщики жилой недвижимости

Определен самый знаковый и яркий объект года

Объявление победителей состоялось 22 ноября на торжественной церемонии награждения, которая в 2018 году прошла в 10-й, юбилейный, раз. В этом году победителем премии в номинации "Жилой комплекс года бизнес-класса" стал еще один проект компании – ЖК "Дом Серебряный бор".

Бренд Headliner уже стал определенным знаком качества. Компания перенесет это бренд и на свои региональные проекты: в Перми уже начались работы по строительству, следующий этап – Екатеринбург.

"Cейчас мы проект Headliner, который создали в Москве, внедряем в Перми, потом будет Екатеринбург. Это определенный стандарт. Пока мы еще даже не начали строительство комплекса в регионе, вы можете приехать в Москву, посмотреть и сказать: ага, я и в Перми или Екатеринбурге так буду жить. Мы с самого начала для себя решили, что будем продавать не квадратные метры, а условия жизни. Headliner – не просто название квартала, а определенный бренд, который мы хотим внедрить в сознание потребителей, это образ жизни молодых людей, которые нацелены на амбициозные задачи", – отметил президент ГК "КОРТРОС" Вениамин Голубицкий.  

Headliner – это флагманский объект ГК "КОРТРОС" в Московском регионе и первый в России комплекс жилых небоскребов. Проект представляет собой жилой квартал из 10 разноэтажных корпусов. Доминантой комплекса станет 53-этажное здание высотой 175 метров. Комплекс строится в Центральном административном округе Москвы на Шмитовском проезде и занимает площадь около 6 га. Окна домов квартала выходят на Сити и набережную Москвы-реки. Транспортная доступность комплекса также очень высокая – в непосредственной  близости от квартала находятся станции метро и МЦК "Шелепиха", ТТК и Кутузовский проспект. Срок сдачи первой очереди комплекса запланирован на 2019 год, второй – 2021 год.

Еще один московский проект компании – ЖК "Дом Серебряный бор" – стал победителем Urban Awards в номинации "Жилой комплекс года бизнес-класса". "Дом Серебряный дом" ГК "КОРТРОС" строит на северо-западе Москвы. Срок сдачи комплекса запланирован на конец 2018 года. Здание, состоящее из трех 22-этажных секций, возвышается вблизи Москвы-реки, неподалеку от набережной. Фасад дома отделан материалами, имитирующими структуру дерева, – это позволяет комплексу естественно вписаться в ландшафт.

Проекты ГК "КОРТРОС" участвуют в премии Urban Awards ежегодно. В 2017 и 2018 году питерский проект компании – элитный комплекс апартаментов Royal Park  – становился финалистом премии. Также в этом году помимо квартала жилых небоскребов "Headliner"  и ЖК "Дом Серебряный бор" в финал премии прошел комплекс апартаментов "Дом № 128".

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