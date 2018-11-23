Для себя. Для души. Для людей

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Фото: Пресс-служба
В преддверии Дня матери (25 ноября) хочется рассказать о талантливой певице, матери пятерых детей, которая покоряет своей необычностью, гармонично сочетает реализацию в семье и своем творчестве

Карьеру эта певица начала с клипа "Укушу" который вышел в 2003 г. и вызвал бурю эмоций у всех, кто его видел. Кто-то осуждал, кто-то восхищался. Но уже с первого клипа за певицей закрепилось мнение о ее не поддающейся логике притягательности. Неформат, который притягивает и настораживает, который вызывает бурю эмоций, который не подходит под стандартные оценочные категории. Как поет сама певица в одной из своих песен: "То ли да, то ли нет, то ли тьма, то ли свет…"

Вы уже знаете, о ком мы? Да-да, это все про нее. Мама пятерых детей, в активе которой 4 песенных альбома и 10 клипов, 1 авторская передача и книга "Перекрестный отец". Но обо всем по порядку.

Начав песенную карьеру в 2003 г. всего с одной песни, к 2005-му Лина Милович записала свой первый дебютный альбом "Пedicure", в который вошли песни Татьяны Мироновой. Тогда же вышел второй клип – на песню "Платье", снятый в достаточно ироничной манере. В 2006 г. появился третий клип на ремейк группы "Квартал" – "Остров белых птиц", такой же глубокий и необычный, как и сама песня. А 2007-й стал годом выхода второго альбома певицы под названием "Здесь", который взял за душу многих "своей щемящей интонацией и неизбывно русско-армянской тоской" (из рецензии Гуру Кена). В 2008 г. Лина сняла клип-волшебство "Одноразовый сон" (автор и первый исполнитель песни – Сергей Галанин). 

С 2009 г. Лина Милович стала автором музыки и стихов для своих песен – клип на песню "Легко" стал дебютным для нее в этом качестве. Легкая, простая, позитивная, яркая песня. В необычной подаче. Она попала в радиоротации и хит-парады. 

Песня "Шоколад" в духе французского шансона, вышедшая в эфир в 2010 г., дошла до 39-го места в tophit.ru. А вышедший в том же году третий альбом певицы "Материализация" занял 7-е место по продажам компании "Союз". Песня "Летать" становится культовой для поклонников фильма "Про любоff" (песня вошла в саундтрек к фильму), а клип к песне, который срежиссировал Виктор Вилкс, вызвал интерес своей необычностью игры силуэтов. Снова в духе Лины Милович, снова неформат, который притягивает и вовлекает, вызывая яркие эмоции. 

После музыкальных, режиссерских и образных экспериментов Лина Милович попадает в шорт-лист премии "Fasion people awards 2011" в номинации "Неформат года". И 21 июня 2011 г. она получает свою заслуженную награду. 

Признание необычности певицы и ее творений продолжается и далее. В октябре 2011-го в ротацию "Радио Маяк" попадает новая песня Лины "Дорога домой". В 2012-м выходит клип на песню "Оглянись", который снова наполнен аллюзиями, символами, образами, пробегающими по телу мурашками и погружающими в какой-то необычный мир, внутрь человека.

Творчество певицы привлекает и других творческих людей. В 2013 г. Лина отвечает за музыкальное сопровождение показа новой коллекции дизайнера Владислава Репина – ее чувственность придала особую атмосферность мероприятию. 

Пятого декабря десятилетие своего творчества певица отмечает большим концертом в московском зале "Известия Hall", телеверсия которого вышла на канале RU.TV. в канун нового года. Название "Непустота" – как отражение самой себя и своей жизни. Наполненность творчеством и гармонией. Яркие моменты жизни и творчества.

В 2014 г. самой яркой стала песня "Невесомость", которая впоследствии вошла в четвертый альбом певицы "Мой свет", вышедшем в 2015-м. Альбом состоял из песен трогательных и ироничных, раскрывающих разные грани человеческих отношений, прежде всего – между мужчиной и женщиной. 

А 2016 г. подарил сразу 2 клипа. В мае вышел клип на песню "Узнай, где же здесь я" – по-женски изящный гротеск, эпатаж и ирония. В сентябре тема продолжается клипом на песню "Ты знай" в сотрудничестве с режиссером Виктором Вилксом. И снова – не просто клип, это история, трогательная и красивая, которая переносит нас в прошлое и восхищает стилизацией и подачей, проникновенными словами и чувственной музыкой.

Лина продолжает экспериментировать. Совсем недавно вышел клип "Нам с тобой", записанный совместно с Сашей Чест. И снова символы, иллюзии, ирония и чувственность, так присущая Лине.

И ее творчество уже вышло за пределы песен. Лина открывает нам известных людей как любящих отцов в онлайн-шоу "Перекрестный отец". Уже выпущено 2 сезона программы с такими именитыми папами, как Максим Дрозд (отец 4 детей), Иосиф Пригожин (отец 6 детей), Алексей Кортнев (отец 5 детей), Никас Сафронов (4 детей), Стас Костюшкин (3 детей) и другими. Беседы о том, что думают мужчины о детях и своей роли в их воспитании, из живого общения превратились в уникальную книгу с одноименным названием, которая была презентована в 2018 году.

Какие еще грани своей личности покажет Лина Милович? Какими песнями и клипами она снова заворожит нас? Это вопросы из будущего, на которые мы обязательно получим ответы. Уверены, что это будет обязательно в ее стиле.

Самобытная, глубокая, эпатажная. Да, она такая. Лина Милович. Певица. Писатель. Мать 5 детей. И просто обворожительная женщина!

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