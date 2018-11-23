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Математические классы в средней школе вызвали повышенный интерес москвичей

Фото: Агенство городских новостей "Москва"/Киселев Сергей
Проект рассчитан на учащихся с шестого по девятый классы

Количество специализированных классов в рамках проекта "Математическая вертикаль" в школах Москвы в ближайшее время может быть увеличено. Об этом журналистам рассказал руководитель департамента образования столицы Исаак Калина.

"Есть ощущение, что мы не остановимся на цифре 300, потому что желающих заниматься в этих классах оказалось огромное количество. В ближайшее время мы будем обсуждать возможность расширения количества таких классов", – рассказал журналистам Исаак Калина.

В рамках проекта "Математическая вертикаль" с начала этого учебного года в Москве начали работать 300 классов с углубленным изучением математики. Проект рассчитан на учащихся 6-9 классов.

"Все современные технологии в основе своей – это математика. Без хорошей математики не может быть сегодня никакого хорошего специалиста. Но эту хорошую математику начинать изучать в возрасте 15-17 лет, когда у человека уже появляются конкретные направления интересов, поздновато. Поэтому мы запустили в этом году проект "Математическая вертикаль", – сказал Калина.

В дальнейшем ребята смогут продолжить углубленное изучение предмета, поскольку соответствующих классов в старшей школе хватает. Кроме того, эти знания пригодятся, если ребенок захочет пойти в инженерный или IT-класс для получения предпрофессиональной подготовки.

Глава департамента образования Москвы добавил, что хорошее понимание математики как универсального языка мира будет полезно специалисту любого направления.

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