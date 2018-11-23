Нибиру
- Они давно здесь: ученые нашли Нибиру
- Заговор молчания: Нибиру давно уничтожает Землю
- Корабль пришельцев с Нибиру заметили около Солнца
148 новости
Ушел из жизни Аркадий Федотов, сочинивший строки легендарного марша.
О смерти Аркадия Федотова говорится на сайте Минкультуры Хабаровского края. Прощание с ним пройдет 26 ноября.
Слова к "Прощанию славянки" сочиняли многие, но самый удачный текст на мелодию марша получился у Федотова. Ноты с ним вышли в свет 1967 году. В 1991 г. хабаровский поэт выпустил свой первый сборник стихов.
Россия предупредила Америку о последствиях необдуманных шагов
Охотники за Скрипалями подготовили безумную дозу