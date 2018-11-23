Литератора не стало на 89-м году жизни

Ушел из жизни Аркадий Федотов, сочинивший строки легендарного марша.

О смерти Аркадия Федотова говорится на сайте Минкультуры Хабаровского края. Прощание с ним пройдет 26 ноября.

Слова к "Прощанию славянки" сочиняли многие, но самый удачный текст на мелодию марша получился у Федотова. Ноты с ним вышли в свет 1967 году. В 1991 г. хабаровский поэт выпустил свой первый сборник стихов.