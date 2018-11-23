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"Никакой политики": в Екатеринбурге оценили поражение в борьбе за ЭКСПО

Столица Урала второй раз подряд упустила возможность провести почетное мероприятие

Екатеринбург до последнего бился за то, чтобы в 2025 году принять у себя международную выставку ЭКСПО, на котором демонстрируются достижения в области техники и технологий. Однако в решающий момент победу одержал японский город Осака.

По словам главы заявочного комитета "Экспо" Александра Чернова, винить кого-либо в поражении не стоит. Тем более, не стоит искать в итогах конкурса политическую подоплеку.

"Значит, мы не доработали. Винить кого-то, кроме себя, – не наш удел", – цитирует его URA.RU.

На последнем этапе за право проведения выставки боролись три участника – Осака, Екатеринбург и Баку. Голосование проводилось тайно, отмечает "Федпресс". Осака набрала 85 голосов, тогда как Екатеринбург всего лишь 48, заняв второе место, пишет телеканал "360".

Артем ВЕСЕЛЫЙ
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