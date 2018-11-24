Украинцы напали на Донбасс с помощью беспилотника

Бомбы сбросили на дома мирных жителей

Начальник пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашённой Донецкой народной республики (ДНР) Даниил Безсонов утверждает, что украинцы ударили по поселку Пантелеймоновка в Донбассе с помощью беспилотника.

Он отметил, что причинен материальный ущерб гражданскому транспорту и имуществу, передает Донецкое агентство новостей.