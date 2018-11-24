Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Украинцы напали на Донбасс с помощью беспилотника

Бомбы сбросили на дома мирных жителей

Начальник пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашённой Донецкой народной республики (ДНР) Даниил Безсонов утверждает, что украинцы ударили по поселку Пантелеймоновка в Донбассе с помощью беспилотника.

Он отметил, что причинен материальный ущерб гражданскому транспорту и имуществу, передает Донецкое агентство новостей.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
новости партнеров
Загрузка...

США придется слушать Шойгу вместо Лаврова

Россия предупредила Америку о последствиях необдуманных шагов

"Просто безумие": британцы рассказали о тысячах жертв "Новичка"

Охотники за Скрипалями подготовили безумную дозу

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей