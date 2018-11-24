Украинцы напали на Донбасс с помощью беспилотника

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Начальник пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашённой Донецкой народной республики (ДНР) Даниил Безсонов утверждает, что украинцы ударили по поселку Пантелеймоновка в Донбассе с помощью беспилотника.
Он отметил, что причинен материальный ущерб гражданскому транспорту и имуществу, передает Донецкое агентство новостей.
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