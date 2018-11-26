Грипп не пройдет: лучшие средства от кашля

Народные рецепты помогут облегчить состояние больного не хуже, чем лекарства

Специалисты всегда говорят о том, что заниматься самолечением при ОРВИ опасно. Человек может пропустить симптомы бронхита или воспаления легких. Однако, чтобы поскорее избавиться от кашля, можно употреблять не только прописанные врачом препараты.

Отличный способ облегчить состояние – пить калиновый отвар с медом. Для этого нужно размять один стакан ягоды и залить литром кипятка, поварить 5 минут, остудить и добавить 3 столовые ложки меда. Если пить полстакана этой жидкости 3-4 раза в день, то витамины, находящиеся в калине, быстро начнут действовать. Правда, такой отвар противопоказан беременным.

Большое количество жидкости отлично избавляет от мокроты. Чтобы не пить постоянно только чай, его можно заменить на малиновое варенье, залитое кипятком.

Отвар можно делать и из сухих листьев малины. А еще помогают листья черной смородины, мать-и-мачехи, цветы ромашки и липы. Любители народной медицины добавляют в напиток как один ингредиент, так и несколько сразу. Всегда стоит класть мед. Микс, который необходимо настоять, пьют по полстакана несколько раз в день. Однако нужно помнить о том, есть ли у человека аллергия на травы.

При сухом кашле помогает неполный стакан молока, в который добавляют ложку меда и несколько – боржоми.

Сторонники народных рецептов советуют делать компрессы против кашля. Самый популярный, как передает портал From-UA, картофельный. Сваренную в кожуре картошку превращают в пюре, убирают в пакет, который заворачивают в полотенце. Эту "грелку" кладут на грудь на полчаса, но только если у больного нет температуры. При этом компресс не должен быть горячим.

Еще одним эффективным средством борьбы с кашлем являются ингаляции. Делать их можно с помощью небулайзера и лекарств, а можно, используя тазик с водой или ванну. Для ингаляции необходимо заварить ромашку и добавить пару капель эвкалиптового масла, а после – посидеть над остывшей водой полчаса. Однако медики не советуют дышать маслами при температуре.