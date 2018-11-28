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"Народный контроль" ЕР нашел опасные "незамерзайки"

Фото ИТАР-ТАСС/ Михаил Почуев
В ряде регионов продаваемая жидкость может навредить здоровью водителей и пассажиров

Единороссы проверили качество стеклоомывающей жидкости. Мониторингом занялись активисты партпроекта "Народный контроль". Все образцы были отправлены на анализ в лицензированную лабораторию. Уже известны результаты исследований.

Так, в ряде регионов в "незамерзайках" было превышено допустимое содержание метилового спирта, что может сказаться на здоровье водителей и пассажиров. Результаты проверки направлены в МВД РФ, Минздрав и Роспотребнадзор, рассказала координатор "Народного контроля" Анна Кувычко.

"Напомню, что метанол запрещен к использованию в "незамерзайках", поскольку при его попадании в организм человек может ослепнуть или погибнуть", – пояснила она, сообщается на сайте "ЕР".

Нарушения выявлены в жидкостях торговых марок: "Arctic Gleid" (г. Ковров Владимирской области), "Rally Extreme" (г. Нижний Новгород), "Стужа" (г. Чебоксары), "Light ice" (г. Ижевск).

Кувычко пообещала, что партийцы продолжат свои рейды и обратят свое внимание не только на состав "незамерзаек".

"Проверке подвергнутся соответствие фактического объема и температуры замерзания заявленным. Собранная фактура свидетельствует о необходимости дополнительных мер защиты прав потребителей-автомобилистов", – подчеркнула координатор партийного проекта.

"Народный контроль" помогает россиянам быть в курсе продовольственной политики, рассказывает им о качестве товаров и услуг. Кроме того, благодаря партийной инициативе на отечественном рынке появляется все больше конкурентоспособной продукции, в том числе в области продовольствия и медицины.

Активисты регулярно мониторят в регионах продукцию, цены на лекарства, деятельность организаций, которые предоставляют займы. "Народный контроль" "Единой России" отстаивает прозрачное и экономически обоснованное формирование цен и правил на потребительском рынке.

Оксана ПОДТУРКИНА
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