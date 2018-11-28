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"Молодая гвардия" предложила провокатору Порошенко жевать галстук

Петр Порошенко. Фото: www.globallookpress.com
"Молодая гвардия" подарила президенту Украины модный аксессуар, чтобы ему было чем полакомиться после устроенных провокаций в Азовском море

Активисты "Молодой гвардии" вышли на протест у здания посольства Украины в Москве. Молодые люди в тельняшках, символизирующих флот, вместе с оркестром прошли по Леонтьевскому переулку под "Прощание славянки". 

Участники объединения остановились у посольства Незалежной, где один из участников напомнил о провокации со стороны ВМС Украины в Азовском море, а после и о том, как начиналась и закончилась провокация вооруженных сил в Грузии в 2008 году. 

"Сегодня мы пришли к посольству Украины, чтобы напомнить о том, чем заканчиваются акции, подобные инциденту в Керченском проливе. Мы прекрасно знаем, с чего начинались события 2008 года и провокации со стороны правительства Саакашвили, помним его заявления, а главное, помним итог. Руководству Грузии не осталось ничего, кроме как нервно жевать галстук. Мы призываем власти Украины прекратить провокации против России. Мы принесли с собой галстуки для того, чтобы подарить их представителям украинской власти. Они им пригодятся, если руководство страны продолжит использовать провокации для решения внутриполитических вопросов", –  заявил активист "Молодой Гвардии" Александр Ланин. 

После молодые люди повесили на забор у здания представительства Незалежной красные галстуки, которые стали символом бессмысленности случившихся провокаций.

Инцидент в Керченском проливе произошел 25 ноября. Три судна ВМФ Украины незаконно пересекли государственную границу России и зашли в закрытую акваторию территориального моря нашей страны. 

Отдел информации
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