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Активисты "Молодой гвардии" вышли на протест у здания посольства Украины в Москве. Молодые люди в тельняшках, символизирующих флот, вместе с оркестром прошли по Леонтьевскому переулку под "Прощание славянки".
Участники объединения остановились у посольства Незалежной, где один из участников напомнил о провокации со стороны ВМС Украины в Азовском море, а после и о том, как начиналась и закончилась провокация вооруженных сил в Грузии в 2008 году.
"Сегодня мы пришли к посольству Украины, чтобы напомнить о том, чем заканчиваются акции, подобные инциденту в Керченском проливе. Мы прекрасно знаем, с чего начинались события 2008 года и провокации со стороны правительства Саакашвили, помним его заявления, а главное, помним итог. Руководству Грузии не осталось ничего, кроме как нервно жевать галстук. Мы призываем власти Украины прекратить провокации против России. Мы принесли с собой галстуки для того, чтобы подарить их представителям украинской власти. Они им пригодятся, если руководство страны продолжит использовать провокации для решения внутриполитических вопросов", – заявил активист "Молодой Гвардии" Александр Ланин.
После молодые люди повесили на забор у здания представительства Незалежной красные галстуки, которые стали символом бессмысленности случившихся провокаций.
Инцидент в Керченском проливе произошел 25 ноября. Три судна ВМФ Украины незаконно пересекли государственную границу России и зашли в закрытую акваторию территориального моря нашей страны.
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