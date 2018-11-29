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Давно пора: в России отказались от "Шипов"

Фото: www.globallookpress.com
В ПДД внесли коррективы

Водителей освободили от спецзнака. Теперь не обязательно клеить на заднее стекло автомобиля треугольник, в который вписана буква "Ш".

Изменения в правила дорожного движения внес кабинет министров РФ, премьер Дмитрий Медведев подписал постановление об отмене знака "Шипы". Об этом говорится на сайте правительства. В начале месяца проект документа направило МВД.

Ранее за пустое место на стекле водителей штрафовали на 500 рублей. Еще весной 2017-го автомобилем без спецзнака запрещалось пользоваться. Теперь же чиновники его считают неактуальным, поскольку "шипованная" резина не оказывает большого влияния на транспортные параметры машины. С этим согласен автоэксперт Сергей Смирнов.

"Что касается знака "Шипы", то это повелось еще с советских времен. Тогда машины были технически не такими, как сейчас, да и резина не такая. В принципе, необходимость в этом знаке актуальность давно потеряла. Неважно, шипованная резина или нешипованная: тормозной путь практически одинаковый", – пояснил Смирнов "РЕН ТВ".

Однако на этом изменения не заканчиваются. Согласно другим корректировкам, инвалиды-колясочники – теперь обычные пешеходы, а автомобилистам с третьей группой инвалидности разрешено игнорировать знак "Стоянка запрещена" и аналогичные ему.

Оксана ПОДТУРКИНА
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