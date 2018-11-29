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Звонки о бомбах в московских ТЦ шли из Подмосковья

Кадр youtube.com
Пока неизвестно, как была взломана телефонная линия

Хакеры использовали телефонный номер жительницы подмосковного города, чтобы совершить анонимные звонки о "заминированных" торговых центрах в Москве.

"Установлено, что хакеры получили доступ к номеру телефона жительницы Балашихи и удаленно использовали его для анонимных звонков об угрозе взрыва в московских ТЦ", – рассказал "Интерфаксу" информированный источник. Он добавил, что злоумышленники использовали и другие телефонные номера, не российские. Ранее СМИ также сообщали, что звонки были сделаны из-за границы. 

В среду, 28 ноября, около 7 тысяч человек были эвакуированы из столичных ТЦ после анонимных звонков об угрозе взрыва.

Ложные сообщения о заложенных бомбах не впервые обрушиваются на россиян. Эксперты связывают это происшествие с украинской провокацией в Керченском проливе, отмечает телеканал "Царьград"

Валентина МАЙОРОВА
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