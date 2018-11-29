Умер прославленный советский футболист

Нибиру
- Меньше месяца: названа новая дата конца света
- Заговор молчания: Нибиру давно уничтожает Землю
- Корабль пришельцев с Нибиру заметили около Солнца
150 новости
Виктор Матвиенко скончался в четверг, 29 ноября. Причина смерти не раскрывается.
Эту трагичную новость сообщили на своем сайте представители киевского клуба "Динамо", за который футболист выступал с 1970 по 1977 год. С этой командой Матвиенко четыре раза становился чемпионом СССР, выигрывал Кубок обладателей кубков и Суперкубок УЕФА.
В 1976 году Матвиенко в составе сборной СССР забрал бронзу на Олимпийских играх в Монреале.
Американский лидер отказался верить на слово Украине и намерен разобраться в ситуации сам
Зурабишвили обвинила Тбилиси в нападении на Южную Осетию