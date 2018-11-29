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Умер прославленный советский футболист

Бронзового призера Олимпиады 1976-го не стало на 71-м году жизни

Виктор Матвиенко скончался  в четверг, 29 ноября. Причина смерти не раскрывается.

Эту трагичную новость сообщили на своем сайте представители киевского клуба "Динамо", за который футболист выступал с 1970 по 1977 год. С этой командой Матвиенко четыре раза становился чемпионом СССР, выигрывал Кубок обладателей кубков и Суперкубок УЕФА.

В 1976 году Матвиенко в составе сборной СССР забрал бронзу на Олимпийских играх в Монреале. 

Полина ИВАНОВА
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