Ровные и без листочков плоды: как правильно выбрать мандарины на Новый год

Этот фрукт богат витаминами, но от него не всегда бывает польза

Многие люди любят "оранжевое" лакомство, которое является символом Нового года. А эксперты постоянно напоминают, что эти цитрусовые – кладезь необходимых для организма человека веществ, которые, в том числе, предотвращают накопление жира в печени, что особенно ценно в период праздников и застолий.

В одном мандарине содержится 40 ккл, 1,5 г клетчатки и столько же витамина С, сколько в целом апельсине. Любопытно, что витамина А, сохраняющего зрение, в этих фруктах больше в 3 раза. Калий, который также есть в плодах, увеличивает плотность костной ткани.

Мандарины полезны для клеток крови – они хранят в себе много фолиевой кислоты, которая способствует развитию кровеносной и иммунной систем. Цитрусовые улучшают пищеварение и восстанавливают мышцы после физических нагрузок.

Плоды мандаринового дерева также могут предотвращать онкологию. В них есть тангеретин и лимоноиды, которые сдерживают рост раковых клеток. А еще мандарины замедляют процесс старения. Ведь антиоксиданты, входящие в этот фрукт, способствуют выработке коллагена и эластина. Мандарины улучшают состояние кожи, из мякоти даже можно делать оздоровительные маски. И на этом список полезных свойств цитрусовых не заканчивается, они к тому же помогают железу лучше усваиваться, от чего волосы становятся более здоровыми.

Однако, чтобы получить свою дозу витаминов и других целебных веществ, стоит с вниманием подойти к покупке мандаринов, которые в Россию привозят в основном из Абхазии, Туниса, Испании, Марокко и Турции. На отечественных прилавках, как передает телеканал "МИР24", можно найти целых 70 видов этих цитрусовых.

Правильные плоды всегда чистые и цельные. К слову, листочки на фруктах не говорят об их свежести, продавцы таким образом просто привлекают покупателей. На кожуре не должно быть порезов, ушибов или других повреждений, но царапины, потертости и вкрапления в порах – вполне естественные вещи. А вот плесень – явный признак того, что плод поражен грибком. При этом "пухлость" мандарина не считается дефектом, это сортовая особенность.