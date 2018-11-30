В рамках мероприятия пройдет сбор пожертвований для ведущих благотворительных фондов

Второго в ресторане "Подмосковные Veчера" пройдет Ежегодный Рождественский Благотворительный Вечер "Action!2018", партером которого выступила российская страховая платформа "Страховка.Ру", которая входит в холдинг S8 Capital Армена Саркисяна.

На мероприятии пройдет сбор пожертвований в помощь ведущим благотворительным центрам, таким как "Созидание", "Подсолнух", "Прикосновение", "Антон тут рядом", "Женское здоровье", "Жизнь как чудо", "Фонд Константина Хабенского", "Подарок Ангелу", "Бюро Добрых дел", "Артист".

Кроме того, часть собранных средств будут переданы киношколу "Без границ" и благотворительной программе Никиты Кукушкина, которые собирают помощь на лечение детей и взрослых.

Особенностью благотворительного вечера станет его тематика. Специально для такого важного события известные российские режиссеры снимают короткометражные фильмы, которые после покажут на большом экране и передадут в дар за вознаграждение. Новые владельцы смогут распоряжаться лентами по-своему желанию, вырученные средства отправят в благотворительные фонды.

Так, в этом году свои работы представят такие именитые режиссеры как Тимур Бекмамбетов, Анна Меликян, Борис Хлебников, Константин Богомолов и другие.

Исполнительный директор Страховка. Ру Кирилл Нечухаев отметил, что холдинг S8 Capital, куда входит Страховка.Ру и ее основатель Армен Саркисян не первый год оказывают поддержку благотворительным фондам и участвуют в таких акциях.

"Наша компания только включается в эту деятельность, и начать мы решили с сотрудничества с проектом "Action!2018" благодаря его давно сложившейся репутации и возможности оказать поддержку сразу многим уважаемым российским фондам", – рассказал он.

"Страховка.Ру" – российская страховая платформа, которая помогает сравнить, настроить под собственные потребности и купить страховку в режиме онлайн. Сегодня компания предлагает быстро и надежно оформить страховку для выезжающих за рубеж, от несчастных случаев, а также имущества и автомобиля.



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