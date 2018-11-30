Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Недалеко от Лос-Анджелеса нашли затонувший город

Фото: pixabay.com
Затерянное поселение выдали спутниковые снимки Google Earth

Популярный американский конспиролог исследовал карты нашей планеты с помощью знаменитого сервиса и наткнулся на любопытный участок океанского дна. На расстоянии 2,4 км от Калифорнии, на глубине 30 метров он обнаружил древний город.

Блогер под ником MrMBB333 уверен, что на картах Google Earth изображено именно поселение из-за того, что у этого объекта правильные очертания. Его длина составляет 1,6 км, а ширина – 800 метров.

Конспиролог также отметил, что океанское дно на этом месте ровное. Вероятно, этот некогда населенный пункт построили по тому же принципу, что и древние европейские города. Например, римские объекты точно также имели внешние стены и строгую геометрическую форму, как и затонувший город.

Блогер поделился своими мыслями на Youtube-канале, а пользователи Сети, посмотревшие его ролик, предположили, что IT-корпорация удалит снимки затерянного поселения, чтобы общественность никогда не узнала правду. Некоторые считают, что это не останки древней цивилизации, а секретная база. 

Полина ИВАНОВА
новости партнеров
Загрузка...

Украинцы обнаружили виновного в сдаче Крыма

Нужны ли американцу крымские курорты, когда на кону отдых на Гавайях

Терпению есть предел: Киев вывел Захарову из себя

Россия ответит на действия украинских властей, но не зеркально

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей