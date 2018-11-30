Недалеко от Лос-Анджелеса нашли затонувший город

Затерянное поселение выдали спутниковые снимки Google Earth

Популярный американский конспиролог исследовал карты нашей планеты с помощью знаменитого сервиса и наткнулся на любопытный участок океанского дна. На расстоянии 2,4 км от Калифорнии, на глубине 30 метров он обнаружил древний город.

Блогер под ником MrMBB333 уверен, что на картах Google Earth изображено именно поселение из-за того, что у этого объекта правильные очертания. Его длина составляет 1,6 км, а ширина – 800 метров.

Конспиролог также отметил, что океанское дно на этом месте ровное. Вероятно, этот некогда населенный пункт построили по тому же принципу, что и древние европейские города. Например, римские объекты точно также имели внешние стены и строгую геометрическую форму, как и затонувший город.

Блогер поделился своими мыслями на Youtube-канале, а пользователи Сети, посмотревшие его ролик, предположили, что IT-корпорация удалит снимки затерянного поселения, чтобы общественность никогда не узнала правду. Некоторые считают, что это не останки древней цивилизации, а секретная база.