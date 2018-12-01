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Скончался экс-президент США

Джордж Буш-старший. Фото: www.globallookpress.com/ Mark Reinstein
Ему было 94 года

В США умер сорок первый президент страны Джордж Буш-старший. Об этом рассказал его сын Джордж Буш-младший.

"Джен, Нейл, Марвин, Доро и я с прискорбью сообщаем, что, прожив 94 выдающихся года, скончался наш дорогой отец", – написал он в Twitter.

Напомним, что Буш был президентом Америки с 1989 по 1993 год. За время правления армия США участвовала в военных операциях в Панаме, на Филиппинах и в Персидском заливе. Кроме того, он занимал пост директора Центральной разведки страны.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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