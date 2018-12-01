В Аляске ввели режим ЧС

Трамп из Аргентины обратил внимание на бедствие в штате

Президент США Дональд Трамп ввел на Аляске федеральный режим чрезвычайной ситуации из-за землетрясения.

Отмечается, что в штате произошла серия подземных толков, магнитуда которых составляла 7,2, передает РИА "Новости".

В данный момент информации о пострадавших или погибших нет.