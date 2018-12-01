В Аляске ввели режим ЧС

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Президент США Дональд Трамп ввел на Аляске федеральный режим чрезвычайной ситуации из-за землетрясения.
Отмечается, что в штате произошла серия подземных толков, магнитуда которых составляла 7,2, передает РИА "Новости".
В данный момент информации о пострадавших или погибших нет.
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