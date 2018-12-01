В день рождения "Единая Россия" открыла двери для всех граждан

В этот день население может прийти в приемные по всей стране с любым вопросом

"Единая Россия" в свой 17-й день рождения, который отмечается сегодня, 1 декабря, проводит встречи с гражданами на площадках общественных приемных Председателя Партии Дмитрия Медведева.

Отмечается, что местные и региональные приемы по всей стране с раннего утра открылись для граждан. При этом в Центральной приемной в Москве одновременно работают несколько площадок. Кроме того, депутаты Государственной Думы и члены Совета Федерации проводят встречи с населением.

Каждый год количество людей обратившихся в приемные Председателя "Единой России" растет. Этот показатель доказывает уровень доверия граждан к партии. Всего в 2017 году в общественные приемные обратились 2 340 795 граждан. По состоянию на 27 ноября с начала года в приемные обратились около 2 млн человек.

Председатель Правительства Дмитрий Медведев 30 ноября провел личный прием граждан. К нему обращались с наиболее резонансными вопросами и проблемами.

"В результате вашего общения, моего общения, общения моих коллег, которые присутствуют здесь и в других местах, мы, по сути, вырабатываем новые законодательные инициативы. Поэтому очень часто такие конкретные темы, с которыми приходят люди, создают повод для того, чтобы совершенствовать тот или иной закон, изменить закон, изменить правила. В этом случае конкретное обращение становится важным для большого количества людей", – сказал Медведев.

Вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак подчеркнул, что институт общественных приемных Партии является один из ключевых инструментов по разрешению проблем людей на местах. По его словам, за 4 4 дня в общественные приемные Председателя партии "Единой России" уже обратилось порядка 215 тысяч наших граждан. Он отметил, что ни один вопрос не останется без внимания.