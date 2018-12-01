В день рождения "Единая Россия" открыла двери для всех граждан

Нибиру
- В океане увидели знак скорого конца света
- Меньше месяца: названа новая дата конца света
- Не за горами: названа новая дата конца света
"Единая Россия" в свой 17-й день рождения, который отмечается сегодня, 1 декабря, проводит встречи с гражданами на площадках общественных приемных Председателя Партии Дмитрия Медведева.
Отмечается, что местные и региональные приемы по всей стране с раннего утра открылись для граждан. При этом в Центральной приемной в Москве одновременно работают несколько площадок. Кроме того, депутаты Государственной Думы и члены Совета Федерации проводят встречи с населением.
Каждый год количество людей обратившихся в приемные Председателя "Единой России" растет. Этот показатель доказывает уровень доверия граждан к партии. Всего в 2017 году в общественные приемные обратились 2 340 795 граждан. По состоянию на 27 ноября с начала года в приемные обратились около 2 млн человек.
Председатель Правительства Дмитрий Медведев 30 ноября провел личный прием граждан. К нему обращались с наиболее резонансными вопросами и проблемами.
"В результате вашего общения, моего общения, общения моих коллег, которые присутствуют здесь и в других местах, мы, по сути, вырабатываем новые законодательные инициативы. Поэтому очень часто такие конкретные темы, с которыми приходят люди, создают повод для того, чтобы совершенствовать тот или иной закон, изменить закон, изменить правила. В этом случае конкретное обращение становится важным для большого количества людей", – сказал Медведев.
Вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак подчеркнул, что институт общественных приемных Партии является один из ключевых инструментов по разрешению проблем людей на местах. По его словам, за 4 4 дня в общественные приемные Председателя партии "Единой России" уже обратилось порядка 215 тысяч наших граждан. Он отметил, что ни один вопрос не останется без внимания.
НАТО задумалась над мерами наказания Москвы
Все могло быть гораздо хуже для украинских моряков