"Ошибка ноль": абоненты "Триколора" усомнились в работе оператора

Вместо картинки на экране телевизора появляется текстовое сообщение

Волна возмущений пронеслась по социальной сети. Один за другим абоненты "Триколора" интересуются, почему у них не работают все без исключения телеканалы, хотя услуга оплачена.

"Ребята, подскажите: вчера оплатила через карту пакет "Единый", но в статусе все равно показывает, что осталось 2 дня. ID – все верно ввела. Неужели деньги не поступили?" – написала пользовательница в паблике "ВКонтакте" "Абоненты Триколор ТВ".

Аналогичные жалобы засыпали группу. В сообщениях подписчики обращают внимание на "ошибку ноль". Такой текст они видят на экране вместо изображения.

"На экране видно надпись: нет доступа к просмотру, отключите приемник от сети, и изображение появится не позднее чем через восемь часов", – пожаловались абоненты оператора.

Однако картинки не было ни через 8 часов, ни через 8 дней. При этом услуга оплачена на месяцы вперед, хотя в компании настоятельно рекомендуют "проверить баланс". Также в "Триколоре" указывают на технические причины и советуют "перезагрузить приставку" или "убедиться в корректном подключении роутера". В конечном итоге, когда выясняется, что причина кроется в программной ошибке, абоненту говорят о необходимости обновить оборудование.

"Я и перезагрузил, и сбросил настройки. А потом меня оператор начала уговаривать сменить оборудование. То есть она в открытую не могла сказать, но она пыталась меня убедить, что мне нужно другое оборудование, мол, это старое, а надо новое. Платите бабки, короче", – раскрыл план оператора пользователь.

Подобные предложения возмутили абонентов, которые недоумевают, почему должны менять работающее оборудование, ведь бесплатный телеконтент декодеры принимают без перебоев. На что в компании заявили, что за технику она не отвечает, поскольку в ее обязанности входит только доставка сигнала спутника до устройства. А о пертурбациях в приемнике оператору нет дела.

Однако правозащитники усмотрели в данной ситуации противозаконные действия. "Триколор" ведь отправляет закодированный сигнал, а декодировщик размещен внутри ресивера.

"Вероятнее всего, коды поменялись. Соответственно, этот декодер этих кодов не знает, в результате чего приемник выдает "ошибку ноль", что он не может декодировать этот канал. При таких обстоятельствах, вероятнее всего, можно получить признаки состава преступления: мошенничество", – предположил адвокат правового центра "Человек и закон" Сергей Матушкин, передает телеканал "360".

Между тем на обновление оборудования требуется от 4 тыс. до 6 тыс. рублей. Известно, что только за октябрь в базе "Триколора" числилось более 11 млн домов. Получается, что, если на поводу у него пойдет хотя бы каждый второй, то прибыль оператора превысит 25 млрд рублей.

"Скорее всего, данная ошибка распространяется из-за того, что оборудование пользователя закодировано. Так как оборудование обменивается данными с провайдером, возможно, что оборудованием могут управлять дистанционно. А эту ошибку могли вшить туда специально", – не исключает программист Сергей Вакулин.

Впрочем, в Сети достаточно видеороликов, в которых говорится, как исправить "ошибку ноль", оставив старые устройства. Можно, например, сбросить настройки до заводских, воспользоваться карточкой соседа или другими не менее действенными способами без лишних трат.

Данный инцидент подтолкнул пользователей отказаться от услуг "Триколора", разорвав договор. Особенно тех, у кого заканчивается срок абонплаты.

"Меняйте приставку, но только вместе с оператором – поставщиком услуг. Я полгода подписки досмотрю и буду выбирать другого", – советует абонент.

Однако здесь желающие перемен сталкиваются еще с одной проблемой – получение назад своих денег маловероятно. Юристы оператора постарались.

В договоре сказано, что "компания удерживает за активацию выбранной услуги сумму, которая не возвращается абоненту". Вернется разве только десятая часть суммы. При этом ни одна "ошибка ноль", о которой было заявлено в суде, не привела "Триколор" к ответу.