Редакционная политика "Новой газеты" не меняется. Сотрудники издания отрабатывают заказы западных кураторов настолько топорно и прямо, что это не может оставаться незамеченным

Автор "Журналистской правды" Александр Роджерс в своей новой статье раскритиковал деятельность либерального СМИ и рассказал, что после серии разоблачений "Новая газета" избрала два направления для насаждения дезинформации.

Первым стали массовые информационные атаки на российский оборонно-промышленный комплекс (ОПК) по заказу западных кураторов. Среди прочих наукоемких предприятий обвинить в коррупции попытались корпорацию "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ).

Саботаж осуществляется не просто так. 1 марта 2018 года президент РФ Владимир Путин демонстрировал возможности уникальных разработок отечественного ОПК "западным партнёрам", чем сильно напугал военных США и ЕС. Впоследствии британской разведке была поставлена задача сорвать производство РК "Сармат" и других новинок.

Деятельность "Новой газеты" по распространению лживой информации о российском ОПК заметил вице-премьер правительства РФ Юрий Борисов. Он посоветовал генеральному директору КТРВ Борису Обносову подать в суд на либеральное издание.

Вторым направлением Александр Роджерс назвал заявления "Новой газеты" о якобы существующем противостоянии между властью и молодежью. К примеру, либеральное СМИ аргументирует это арестом рэпера Хаски за мелкое хулиганство – исполнение песен на крыше чужой машины.

Запрет выступлений украинского певца Захар Мая в России и вовсе выставляется в качестве "политической репрессии", хотя данный "артист" неоднократно высказывался о том, чтобы "украинские танки проехали по центру Москвы". К слову, он является сторонником Степана Бандеры и "Правого сектора" (запрещена в РФ).

"Новая газета" также часто публикует заявления Павла Чикова – руководителя запрещённой в России организации "Агора". Правозащитник безосновательно обвиняет власти в ужесточении контроля и "закручивании гаек" на молодёжном фронте. Так, в начале ноября 2018 года Павел Чиков заявил, что "ФСБ, СКР, ГИБДД, полиция, прокуратура и муниципалитеты выступают против детей" и объяснил срывы концертов "объявленной войной".

"Новая газета" стремится "отработать" сразу два направления и в обоих случаях терпит закономерное фиаско. "За двумя зайцами погонишься – ни одного не поймаешь". Поговорка едва ли применима к либеральному СМИ, которое и за одним угнаться не в состоянии. Возникает закономерны вопрос: почему при таком количестве фактов работы на западных кураторов либеральное СМИ до сих пор не признано иноагентом?