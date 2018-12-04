Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Назван срок достижения идиллии в браке

Фото: www.globallookpress.com
Чем дольше супруги живут вместе, тем больше удовольствия приносит семейная жизнь

Гармония и счастье воцаряются в семьях отнюдь не сразу – для этого потребуется несколько десятков лет совместной жизни.

К такому неутешительному выводу пришли американские ученые. Количество разводов в развитых странах неуклонно увеличивается – каждая вторая пара расстается в первые два года семейной жизни. Специалисты из университета Беркли в Калифорнии рассмотрели, как именно ссоры по пустякам и возникающие из-за этого обиды влияют на число разводов.

Психологи в течение 13 лет исследовали почти 100 семейных пар, живших вместе от 15 до 35 лет. Каждые пять лет супруги приходили в лабораторию, отвечали на вопросы о своих взаимоотношениях и рассказывали о ссорах.

Выяснилось, что молодые супружеские пары чаще выражают негативные эмоции и склонны вести споры в жесткой манере. А вот люди, семейный стаж которых превышает два десятка лет, более мягко относятся друг к другу. Помимо этого, снижалась острота конфликтов между мужем и женой и одновременно вырастал уровень получаемого от жизни удовольствия, отмечается в материале, опубликованном в онлайн-издании Emotion.

Валентина МАЙОРОВА
новости партнеров
Загрузка...

Провокация или нет: НАТО найдет виновника Керченского конфликта

Выработать единый ответ надеются США

Вот это перегар: Порошенко довел женщину до обморока

Украинцев продолжает валить с ног то ли природный магнетизм лидера Незалежной, то ли что-то другое

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей