Чем дольше супруги живут вместе, тем больше удовольствия приносит семейная жизнь

Гармония и счастье воцаряются в семьях отнюдь не сразу – для этого потребуется несколько десятков лет совместной жизни.

К такому неутешительному выводу пришли американские ученые. Количество разводов в развитых странах неуклонно увеличивается – каждая вторая пара расстается в первые два года семейной жизни. Специалисты из университета Беркли в Калифорнии рассмотрели, как именно ссоры по пустякам и возникающие из-за этого обиды влияют на число разводов.

Психологи в течение 13 лет исследовали почти 100 семейных пар, живших вместе от 15 до 35 лет. Каждые пять лет супруги приходили в лабораторию, отвечали на вопросы о своих взаимоотношениях и рассказывали о ссорах.

Выяснилось, что молодые супружеские пары чаще выражают негативные эмоции и склонны вести споры в жесткой манере. А вот люди, семейный стаж которых превышает два десятка лет, более мягко относятся друг к другу. Помимо этого, снижалась острота конфликтов между мужем и женой и одновременно вырастал уровень получаемого от жизни удовольствия, отмечается в материале, опубликованном в онлайн-издании Emotion.