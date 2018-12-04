Российским аэропортам выбрали новые имена

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Стали известны названия, которые будут присвоены воздушным
гаваням в Москве и других городах
Аэропорт "Шереметьево" переименуют в честь поэта Александра Пушкина, а "Домодедово" получит имя Михаила Лермонтова, пишет "Национальнаяслужба новостей".
Выборы названия для другого московского аэровокзала – "Внуково" – пока еще не завершены. Результаты будут озвучены в ближайшее время, отмечает "ФедералПресс".
Также оглашены будущие имена ряда остальных российских аэропортов. Так, в Симферополе появится аэропорт имени Чехова, в Красноярске – имени певца Дмитрия Хворостовского, а в Воронеже – имени Петра I.
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