Российским аэропортам выбрали новые имена

"Шереметьево" и "Домодедово" назовут в честь знаменитых классиков литературы

Стали известны названия, которые будут присвоены воздушным гаваням в Москве и других городах



Аэропорт "Шереметьево" переименуют в честь поэта Александра Пушкина, а "Домодедово" получит имя Михаила Лермонтова, пишет "Национальнаяслужба новостей".

Выборы названия для другого московского аэровокзала – "Внуково" – пока еще не завершены. Результаты будут озвучены в ближайшее время, отмечает "ФедералПресс".

Также оглашены будущие имена ряда остальных российских аэропортов. Так, в Симферополе появится аэропорт имени Чехова, в Красноярске – имени певца Дмитрия Хворостовского, а в Воронеже – имени Петра I.