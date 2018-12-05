Поляки сравнили Россию с СС

В название страны включили нацистскую символику

Игры в русофобию продолжаются, невзирая на предупреждение, которое польский МИД уже получил от посольства РФ. Провокацию устроили местные журналисты.



Сначала плакатом, где в слове "Россия" используются эсэсовские два "С", оформили телестудию, где обсуждался керченский конфликт. Тогда наше диппредставительство отреагировало нотой в адрес зарубежного внешнеполитического ведомства.

Теперь же плакат "украсил" целый разворот еженедельника Gazeta Polska. Постер с пометкой "ACHTUNG RUSSIA" достается читателям бонусом – вместе с последним номером журнала, известил корреспондент РИА "Новости".

Еще один знак карательных отрядов изображен в центре медийного творения. Это кости и портрет российского лидера Владимира Путина, который имитирует череп.

Абсурдную выходку поляков унизительно комментировать, заявили еще на прошлой неделе дипломаты РФ, напоминает "Царьград". Между тем по варшавскому закону "шалость" грозит уголовной ответственностью.

По словам юриста Яна Гузы, она подпадает под статью 136 УК Польши, которая за оскорбление руководства иностранного государства грозит пятью годами тюрьмы. Помимо этого, нарушителя ожидает солидный штраф за пропаганду нацистской символики, которая строго-настрого запрещена.